Questa guida ti accompagnerà passo dopo passo ad analizzare tutto ciò che devi sapere per scegliere ed acquistare un nuovo casco integrale, con consigli utili e risposte alle domande più comuni: materiali, omologazione, sicurezza, taglia, peso, comfort, e prezzo. Quali sono i migliori materiali con cui sono fatti i caschi integrali? Come capire se il Approfondisci
Visiere a Specchio per un casco stiloso, ma attenzione all’omologazione
Le visiere a specchio sono un accessorio sempre più popolare tra i motociclisti, grazie alla loro combinazione di stile e funzionalità. Oltre a proteggere dagli agenti esterni, offrono un design moderno e accattivante. In questo articolo capiamo come sono fatte, le diverse tipologie, i materiali di produzione, le normative di sicurezza e utili consigli per Approfondisci
Presentata la Mercedes AMG GT XX. Il futuro elettrico di Mercedes
Il reparto AMG di Mercedes ha presentato ad Affalterbach il progetto di un propulsore nuovo basato su un’architettura elettrica ad alte prestazioni, che sarà la base per la nuova storia di Mercedes AMG: GT XX. Come afferma John Doe (ingegnere AMG), “Questa innovazione avanguardistica rappresenta un punto di svolta per il settore, combinando potenza e Approfondisci
Toyota Aygo: la soluzione ideale per una city car affidabile
Il mercato delle city car richiede un equilibrio tra innovazione e praticità, e la Toyota Aygo mantiene il suo successo nel settore da un ventennio. Dalla sua nascita nel 2005, il modello ha saputo evolversi senza perdere di vista l’essenza che l’ha resa popolare: compattezza, efficienza e un design riconoscibile. Oggi, con l’arrivo della Aygo Approfondisci
Normativa pneumatici invernali: i principali riferimenti
Il periodo che va da novembre ad aprile prevede, su molte strade extraurbane d’Italia, l’obbligo di circolare con a bordo pneumatici invernali o catene da neve. In realtà, a differenza di quanto si possa pensare, non è un provvedimento che scatta in automatico su tutte le strade ma è valido solo sulle tratte interessate da Approfondisci
Il noleggio a lungo termine delle auto elettriche
Il noleggio a lungo termine è una formula di mobilità che può essere presa in considerazione anche per le vetture elettriche. Si tratta, infatti, di una soluzione che si può rivelare vantaggiosa nel momento in cui si tiene conto non solo dell’incremento dei costi assicurativi, ma anche delle spese legate alla sostituzione delle batterie. Inoltre, Approfondisci
Pilota per un giorno: scopriamo quest’insolito servizio
Provare l’ebbrezza di essere un pilota, conducendo una meravigliosa “supercar”, è un’esperienza che tantissime persone vorrebbero vivere: appassionati di motori e di belle auto, certamente, ma non solo. Ebbene, questo “sogno” può essere realizzato in modo semplice e sicuro, oltre che con costi assolutamente accessibili, grazie ad un servizio apposito. Non esitiamo, dunque, e andiamo Approfondisci
Noleggio a lungo termine: buone ragioni per sceglierlo
Grazie al noleggio a lungo termine, è possibile guidare un veicolo pur non avendone la proprietà. Ciò dipende da una particolare tipologia di contratto che può essere sottoscritto non solo dalle partite Iva e dalle aziende, ma anche dai privati che hanno bisogno di un’auto per un certo lasso di tempo. Il contratto viene sottoscritto Approfondisci
Corso di guida sicura: cos’è e qual è la sua utilità
Capita sempre più spesso di sentir parlare di corsi di guida sicura, ma di cosa si tratta? Sono un qualcosa che ha a che fare con il conseguimento della patente, oppure no? Andiamo a scoprirlo. Un corso dedicato a chi ha già una patente B Diciamolo subito: il corso di guida sicura non ha nulla Approfondisci
Obbligo pneumatici invernali, ecco come comportarsi!
Come per molte altre norme del codice della strada, ogni Paese ha le proprie regole sull’obbligo dei pneumatici invernali. Se vi recate in Svizzera o in Italia per una vacanza all’insegna degli sport invernali, o se attraversate le montagne per recarvi in una destinazione più calda, è importante uscire in strada completamente preparati e con Approfondisci